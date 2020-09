Il Secolo XIX con Mattia Destro: "Dopo dieci anni di nuovo in gol sotto la Nord: la gioia è la stessa"

"Dopo dieci anni di nuovo in gol sotto la Nord: la gioia è la stessa". Questo il titolo a pagina 44 sul Il Secolo XIX con le parole di Mattia Destro. L'attaccante del Genoa si è raccontato sulle pagine del quotidiano: "Dieci anni dopo, Mattia Destro ricomincia con un gol. Sotto la Nord. E tutto può ricominciare. Magari proprio dalla squadra dove tutto, dieci anni fa, è iniziato.Cosa ricorda di quel giorno al Ferraris? «La grande gioia, la grande emozione. Allora ero all'esordio in Serie A ma sono le stesse che ho provato domenica scorsa. Perché per me è un nuovo inizio. Era tanto che non facevo gol, mi mancava»".