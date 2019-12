Il Secolo XIX: “Contenzioso con Volpi. Sequestrati sei milioni a Setti”

Spazio al contenzioso fra il patron dello Spezia Gabriele Volpi e quello dell’Hellas Verona Maurizio Setti - quest’ultimo ha un debito di 18 milioni col primo - sulle pagine dell’edizione spezzina de Il Secolo XIX che fa il punto sulla situazione alla luce degli ultimi avvenimenti. Con una nota infatti i legali del patron ligure hanno puntualizzato che lunedì scorso la società Santa Benessere&Social, riconducibile a Volpi, ha presentato un’istanza di fallimento al Tribunale di Bologna nei confronti della HV7 Spa di Maurizio Setti e “precedentemente titolare delle azioni dell’Hellas Verona”. Secondo i legali il debito contratto dalla HV7 ammonterebbe a oltre cinque milioni di euro e sarebbe già stato ottenuto ed effettuato un sequestro conservativo dei beni della società per un cifra attorno ai 6 milioni di euro.

Nel comunicato viene sottolineato come il Tribunale del Lussembrugo abbia condannato un’altra società riconducibile a Setti, la H23 già Falco Invesments, “in forza dei bond a suo tempo sottoscritti dalla Società Compania Financiera Lonestar”, impresa di cui Volpi è beneficiario economico.

“Le azioni dell’Hellas Verona Football Club S.p.A. sono state trasferite da HV7 a HV23 e poi da HV23 a Star Ball Srl attuale socio, tutte società riconducibili e già amministrate da Maurizio Setti, unicamente per sottrarsi al pagamento dei suddetti debiti. - si legge nella nota dei legali di Volpi - È stato riconosciuto il grave stato di insolvenza delle Società HV7 e HV23, entrambe in liquidazione, e la stessa Star Ball Srl, socio unico dell’HEllas e di HV23, non presenta una dotazione patrimoniale e finanziaria idonea a rimborsare i debito della propria controllata HV23”.