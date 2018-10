© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Ronaldo fa paura non solo per i gol, guadagna da solo più di tutto il Genoa". Sabato all'Allianz la Juve ospiterà i rossoblù, lo spauracchio per Il Secolo XIX ha le fattezze ben definite del campione portoghese. Una partita che offre più di uno spunto: nella Juve, che segue con attenzione Piatek, potrebbe esserci dal primo minuto Mattia Perin, grande ex di giornata.