Il Secolo XIX: "Crash test Milan per la Samp. Pioli-Ranieri sfida degli aggiustatori"

"Crash test Milan: Ranieri contro Pioli. La supersfida degli aggiustatori". Questo il titolo interno con il quale Il Secolo XIX introduce la sfida tra Sampdoria e Milan, in programma domani sera al Ferraris: "I rossoneri - si legge - hanno numeri da record, ma il Doria ha già battuto altre big. E i due allenatori con fama da normalizzatori sanno come sorprendere". I blucerchiati hanno già sconfitto due big in stagione (Lazio e Atalanta), mentre Pioli è in vantaggio nei cinque precedenti con il tecnico romano con tre vittorie a due.