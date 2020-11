Il Secolo XIX: "Cresce la paura per Maradona, operato d'urgenza al cervello"

"Cresce la paura per Maradona, operato d'urgenza al cervello" scrive Il Secolo XIX in prima pagina, quest'oggi. Ore di preoccupazione per tutto il mondo del calcio. El Pibe de Oro dovrà essere operato al cervello, presso la clinica Olivos di Buenos Aires, per un ematoma subdurale, scoperto con una TAC. L'ematoma subdurale è un coagulo di sangue che fuoriesce dalle vene e mette sotto pressione il cervello. Si tratta, in altre parole, di un ematoma al cervello che nel caso di Maradona è stato probabilmente causato da un trauma.