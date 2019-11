© foto di stefano tedeschi

"Da Agudelo a Cleonise. Motta ha lanciato un Genoa nuovo", titola così l'edizione odierna de Il Secolo XIX sul Genoa. Sono tanti i giocatori recuperati dal nuovo tecnico Thiago Motta, che non ha esitato a gettare nella mischia giovani di qualità e carattere. "Il mio non è coraggio ma buon senso", chiosa il tecnico rossoblu, che ora potrà lavorare due settimane in tranquillità con la sua squadra.