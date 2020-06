Il Secolo XIX: "Da Ibrahimovic a Callejon: quanta classe in scadenza"

"Da Ibrahimovic a Callejon: quanta classe in scadenza", titola Il Secolo XIX oggi in edicola. Meno quindici alla ripresa della Serie A e meno venticinque al 30 giugno, giorno che tutte le società di Serie A hanno segnato in rosso sulle agende. Perché determina, al momento, la fine dei contratti in scadenza e dei prestiti. E al di là delle raccomandazioni della Fifa, al momento, Figc e Lega Calcio non hanno ancora messo a disposizione delle società gli strumenti necessari per superare questo ostacolo. A livello regolamentare e giuridico. Per ora un'unica certezza: chi non si accorda per prolungare fino al termine della stagione sportiva, non può nel frattempo scendere in campo per altra società.