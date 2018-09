Il Secolo XIX: "Dal Consiglio comunale stop a gare in settimana"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"No alle partite di Genoa e Samp nei giorni feriali". Il Secolo XIX analizza la proposta del Consiglio comunale di Genova, avanzate nel tavolo con Regione e Lega Calcio. È ancora fresca la polemica per Samp-Fiorentina, giocata alle 19 di mercoledì e disertata da buona parte dei tifosi doriani: no alle partite in settimana, se proprio saranno necessarie andranno giocate di sera, vista la situazione di emergenza che vive la città.