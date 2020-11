Il Secolo XIX: "Derby di Coppa Italia, Samp e Genoa non possono permettersi il turnover"

vedi letture

E' tempo di Coppa ma non è tempo di turnover. Non per Sampdoria e Genoa, chiamate ad un derby di giovedì pomeriggio. Non è facile metabolizzare le due sconfitte maturate domenica dai due club di Genova, ma dovranno farlo rapidamente per poi essere pronte al derby. Ed Il Secolo XIX titola: "Derby di Coppa Italia, Samp e Genoa non possono permettersi il turnover". Un derby non è mai partita da turnover, Ranieri e Maran e le due squadre in toto non possono permettersi di perderlo per nessun motivo. Sarà l'unica vera partita di Coppa Italia di questo turno: tutti gli altri tecnici provvederanno alla rotazione delle rose.