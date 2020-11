Il Secolo XIX: "Derby di Genova in chiaro 24 anni dopo: non succedeva dal 1996"

"Derby di Genova in chiaro 24 anni dopo: non succedeva dal 1996". Questo il titolo che Il Secolo XIX dedica alla stracittadina ligure nell'edizione odierna. Non potrà mai compensare il vuoto lasciato dalle porte chiuse, ma anche le fasce 'deboli' di tifosi, potranno godersi Sampdoria-Genoa in chiaro dopo l'ultima volta datata 1996. Essendo una sfida di Coppa Italia ovviamente il derby numero 122 prevede due tempi supplementari in caso di parità ed eventualmente i calci di rigore. E chissà se non saranno proprio quest'ultimi a decidere il vincitore dopo 34 anni dall'ultima volta.