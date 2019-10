"Di Fra cambia ancora la Samp. L'offerta di Vialli è vicina": così Il Secolo XIX in edicola quest'oggi nella sua sezione sportiva. Spazio alla tattica e alla prossima e fondamentale gara contro il Verona con Di Francesco che pensa nuovamente alla difesa a 4 e rimette tutti in discussione. Si parla anche della trattativa per la cessione del club. E' in arrivo l'offerta di Vialli. Garrone: "Si può chiudere".