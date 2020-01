© foto di Mattia Verdorale

"Difesa ancora da inventare. Gli infortuni a catena una croce per Sir Claudio". Titola così a pagina 36 Il Secolo XIX questa mattina in edicola sui problemi della Sampdoria: "Dodici volte in 11 partite Ranieri ha dovuto sostituire giocatori per problemi fisici. Spesso, come a San Siro, i problemi si sono presentati già nel primo tempo".