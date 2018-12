Il Secolo XIX: "Disastro Genoa, ko con l'Entella. Via Juric, c'è Prandelli"

"Disastro Genoa, ko con l'Entella. Via Juric, c'è Prandelli". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Secolo XIX, che in prima pagina dedica spazio al momento complicato dei rossoblù. Il Genoa eliminato in Coppa Italia dall'Entella tra i fischi: Juric esonerato con la panchian che va a Prandelli. Ai rossoblù, andati in svantaggio due volte, non sono bastati tre rigori a favore per vincere ai supplementari, finiti 3-3. Ai calci di rigore decide un errore decisivo di Lapadula.