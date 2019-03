Il Secolo XIX: "Doppietta e assist: Quagliarella-record in Nazionale"

© foto di Ivan Cardia

"Doppietta e assist: Quagliarella-record in Nazionale". Il Secolo XIX celebra così il 6-0 dell'Italia al Liechtenstein, con Fabio Quagliarella grande protagonista. A segno a 36 anni, l'attaccante della Sampdoria, leader anche in classifica marcatori in Serie A, ha superato Panucci come marcatore più anziano con la maglia azzurra.