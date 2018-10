Il Secolo XIX: "Doria, punti e soldi a braccetto, 50 milioni in 8 gare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Doria, punti e soldi vanno a braccetto: 50 milioni in 8 gare". Il Secolo XIX analizza così il bel momento della Sampdoria. L'ottima classifica, spiega il quotidiano ligure, hanno fatto schizzare il valore dei giocatori blucerchiati. L'aumento più evidente è quello di Joachim Andersen, passato dai 2 milioni spesi per il suo acquisto ai 25 di valutazione attuale. Ma anche Audero va da 10 a 25 milioni, Tonelli da 7 a 12 e via dicendo. Salgono persino giocatori già valutati non poco come Defrel e Defrel: rispettivamente valevano 20 e 25 milioni, ora 22 e 26.