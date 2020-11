Il Secolo XIX: "Due splendidi gol per un derby alla pari"

Succede tutto nel primo tempo a Marassi, nel derby tra Sampdoria e Genoa andato in scena ieri sera, ed Il Secolo XIX titola: "Due splendidi gol per un derby alla pari". Vanno in vantaggio i blucerchiati con una splendida conclusione dal limite dell'area di Jankto, che non lascia scampo a Perin, ma dopo pochi minuti i rossoblu riescono a trovare il pareggio grazie a Scamacca, abile nel girare in porta con un preciso destro ad incrociare di prima intenzione. Una bella partita, giocata da entrambe a viso aperto: un punto per uno.