Il Secolo XIX e il debutto di Vieira: "Sognando Torreira"

Focus su uno dei giovani talenti di casa Samp sulle colonne de Il Secolo XIX. "Debutto positivo del 'bimbo' Vieira. Sognando Torreira" è il titolo del quotidiano ligure sul centrocampista della Guinea naturalizzato inglese. "Gli inglesi - si legge ancora - lo chiamano in Under20, ma come mezzala. Giampaolo pensa abbia le potenzialità per fare il regista".