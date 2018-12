© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Doria sull'altalena, la sua dimensione è ancora da trovare". Il Secolo XIX analizza così il capmionato campionato della Sampdoria. In 15 giornate, soltanto per due settimane i blucerchiati hanno tenuto la stessa posizione, la dodicesima. Un anno fa erano stabilmente in zona Europa, ora ne sono ai margini ma con la voglia di spiccare il salto, spiega il quotidiano.