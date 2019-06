"Ecco come trionfare in U21". Questo il titolo, nelle rispettive pagine sportive, dell'edizione odierna de Il Secolo XIX sulle parole di Gilardino a proposito dell'Europeo under 21. L'ex attaccante di Milan e Fiorentina ha parlato così: "Prima serve un gruppo granitico poi l'entusiasmo della gente. Così si porta a casa il titolo".