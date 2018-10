© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Giampaolo-De Zerbi, sfida tra esteti se punti e bel gioco vanno d'accordo". Sampdoria-Sassuolo sarà anche il confronto tra due dei tecnici più convincenti in questo primo scorcio di Serie A. Il Secolo XIX presenta così la sfida: 14 punti in classifica, 13 per il Sassuolo. Numeri che fanno il paio con altri: il Sassuolo ha la miglior percentuale realizzativa della Serie A, la Sampdoria la terza ma può vantare anche la miglior difesa.