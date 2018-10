Il Secolo XIX: "E' una sfida bella e difficile", parla Juric

C'è il ritorno Ivan Juric al Genoa ad aprire le pagine de Il Secolo XIX dedicate al Grifone all'indomani della conferenza stampa di presentazione del tecnico croato, richiamato sulla panchina del club, ad un anno di distanza dal suo esonero. "Non me l'aspettavo. E' una sfida bella e difficile" ha detto Juric ieri. "L'anno scorso ho sbagliato - ha spiegato in conferenza -. I tifosi? Non è il momento dei proclami ma dei fatti. Criscito è importante, Sandro migliorerà ancora. Piatek spero continui così".