Il Secolo XIX: "È uno Spezia spettacolare. Secondo posto agganciato"

"È uno Spezia spettacolare, ribaltata la Cremonese. Secondo posto agganciato": questo l'esatto titolo con cui Il Secolo XIX celebra lo Spezia di Vincenzo Italiano, che ha battuto ieri per 3-2 la Cremonese. Sul match: "Gara in salita per le Aquile, sotto nel primo tempo dopo aver sprecato tanto. Nella ripresa arriva la vittoria e la serie record: undici risultati utili consecutivi".