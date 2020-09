Il Secolo XIX: "Effetto Genoa sulla Serie A: campionato appeso ai test"

vedi letture

"Effetto Genoa sulla Serie A: campionato appeso ai test", si legge stamane in prima pagina su Il Secolo XIX. Il calcio si sforza di guardare oltre col bicchiere mezzo pieno in mano. Tradotto: l'idea dei club è quella di evitare brusche frenate, ma di allinearsi all'indirizzo dato dall'Uefa e già metabolizzato da realtà come quella spagnola o inglese.Ci si ferma dando vita al rinvio solo se le positività sono in numero tale da impedire di mettere a referto 13 o 14 giocatori della prima squadra, altrimenti si va avanti. In Europa funziona così e così la pensano i vertici del nostro pallone: una norma che regoli la materia non c'è e non è volontà comune pensarla. Gravina tiene in vita la soluzione per uscire da un'eventuale corto circuito nel modo più indolore: il cambio del format del campionato con l'introduzione di playoff e playout.