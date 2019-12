Il Secolo XIX, Ekdal: "Il derby è passato. Ora lotta e tanta corsa"

© foto di Alessio Del Lungo

"Il derby è passato. Ora contro la Juve lotta e tanta corsa". Queste le parole di Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria in vista della gara contro i bianconeri. Il Secolo XIX gli dedica uno spazio al suo interno quest'oggi, a pagina 40. Ranieri prova a recuperare lo svedese: "Altrimenti è un guaio". In avanti quattro per due maglie, Caprari possibile sorpresa.