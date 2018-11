Il Secolo XIX: "Entella, ora è finita. Il TAR la condanna alla Serie C"

© foto di Luca Sanguinetti

Sulle pagine de Il Secolo XIX quest'oggi in edicola trova spazio anche la sentenza del TAR del Lazio arrivata ieri circa la richiesta di riammissione della Virtus Entella in Serie B. "Entella, ora è finita. Ricorso respinto, il TAR la condanna a giocare in Serie C" è il titolo scelto dal quotidiano ligure che poi scrive: "La società spera in un risarcimento per danni sportivi e patrimoniali. E stasera va in campo con l'Arzachena".