Il Secolo XIX: "Faggiano, primo giorno da ds rossoblu al Signorini"

E' iniziata ieri l'avventura di Daniele Faggiano come direttore sportivo del Genoa presso il centro sportivo rossoblu Signorini, così Il Secolo XIX oggi in edicola titola: "Faggiano, primo giorno da ds rossoblu al Signorini". Per il dirigente, legato al club rossoblù da un triennale, è stata una giornata intensa, densa di riunioni. Le prime impressioni di Faggiano, nel centro sportivo rinnovato l'anno scorso, sono state positive ma con la nuova stagione alle porte arriva subito il momento di prendere le prime decisioni su ritiro e ripresa dei lavori, attese già per oggi. Sul fronte allenatore, per avere la certezza e l'ufficialità su Italiano, che resta nettamente in pole (col tecnico c'è già l'intesa, Maran l'eventuale alternativa) bisognerà ovviamente attendere la finale di ritorno dei playoff di B di giovedì sera.Tempi ristretti, a breve il Genoa sarà chiamato a portare a segno i primi colpi di mercato.