Il Secolo XIX: "Ferrero: 'Disposto a vendere, Vialli renda pubblica l'offerta'

Continua a tenere banco in casa Samp la vicenda legata al cambio societario. Il Gruppo Vialli è sempre più vicino al club blucerchiato anche se il presidente Massimo Ferrero continua a negare. Questo il titolo in taglio alto dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Ferrero: 'Io disposto a vendere, Vialli renda pubblica l'offerta'".

Mercato Genoa - "Al Genoa Schone, regista Ajax. Fatta per il trequartista Saponara". Questo il titolo invece dedicato al Genoa che è scatenato sul mercato. I rossoblu hanno chiuso per il centrocampista dell'Ajax e per l'ex Samp di proprietà della Fiorentina.