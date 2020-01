"Ferrero, il cerchio si stringe: concordato anche per la Farvem". Questo il titolo che Il Secolo XIX dedica alla Sampdoria e al suo presidente: "Un'altra società di famiglia in difficoltà, si fa sempre più pressante la necessità di vendere il club da parte del presidente. E' un inizio di 2020 difficile per Massimo Ferrero e la sua famiglia. Aumenta ulteriormente l'urgenza di cedere la Sampdoria, per reperire quelle finanze che gli consentirebbero di fronteggiare questo momento di estrema sofferenza economica".