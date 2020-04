Il Secolo XIX, Ferrero sulla Samp: "La rosa non è da big, non regge un match ogni tre giorni"

"La rosa non è da big, non regge un match ogni tre giorni". Questo il titolo sulle pagine de Il Secolo XIX in edicola stamani con le parole del presidente Massimo Ferrero che si è espresso così sulla ripresa del campionato: "Per me il campionato è finito qui". La sua posizione è chiara e il presidente blucerchiato lo ha precisato in ogni intervista che ha fatto e lo ha sostenuto in ogni incontro fatto in Lega.