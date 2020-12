Il Secolo XIX: "Fiorentina e Genoa dipendenti da Castrovilli e Scamacca"

Il posticipo di lunedì tra Fiorentina e Genoa è un match tra due squadre in grande difficoltà. E fortemente condizionate dal rendimento di due giocatori in particolare: "Ognuno ha le sue dipendenze - si legge su Il Secolo XIX -. E le dipendenze di Genoa e Fiorentina, in questo momento, sono un centravanti e una mezzala: il rossoblù Gianluca Scamacca e il viola Gaetano Castrovilli". Sinora i due hanno avuto un peso fondamentale, e la conferma arriva dai numeri: il Grifone sin qui ha segnato 13 reti, di cui 6 (il 46%) portano la firma di Scamacca, mentre Castrovilli ha siglato 4 dei 10 gol che la Viola ha all'attivo in campionato.