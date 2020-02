vedi letture

Il Secolo XIX, Gabbiadini: "Il gol nel derby? È stato facile"

"Gabbiadini, flemma e sinistro letale: "Il gol nel derby? E' stato facile". Questo il titolo a pagina 40 su Il Secolo XIX che offre nell'edizione odierna una intervista esclusiva all'attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini. Ecco alcune sue dichiarazioni: "Lo so, dicono che sono troppo calmo e non rido, ma non è vero. Mi arrabbio come gli altri, però non lo do a vedere".