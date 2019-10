© foto di Mattia Verdorale

"Gattuso e De Biasi in testa al gruppo per il dopo-DiFra". Questo il titolo che a Il Secolo XIX dedica a pagina 37 al cambio di panchina in casa Sampdoria dopo che è stato trovato l'accordo per la rescissione contrattuale di Di Francesco: "Ferrero e Romei si sono presi un altro giorno di riflessione. Osti e Pecini hanno incontrato l'ex ct dell'Albania a Tortona. Ringhio è sempre la prima scelta, anche Ranieri e Rudi Garcia in corsa".