Il Secolo XIX: "Genoa a Firenze, è l'ora della verità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Genoa a Firenze, è l'ora della verità", titola così Il Secolo XIX nel giorno della sfida salvezza sul campo della Fiorentina. Il giorno più difficile dal ritorno in A, il baratro è a un passo ma i tifosi rossoblù sperano ancora. Prandelli: "Bisogna concentrarsi sulla nostra partita, è tutto nelle nostre mani".

Montella, Muriel, Simeone: il destino negli incroci genovesi

In maglia viola molti ex rossoblù ed ex blucerchiati, oltre al figlio d'arte Chiesa. Il Cholito due anni fa fu decisivo con i suoi 12 gol per la salvezza del Grifone.