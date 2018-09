Il Secolo XIX: "Genoa a Frosinone per spezzare serie nera fuori casa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sette sconfitte consecutive lontano dal Ferraris per il Genoa, che oggi invece sarà impegnato sul campo del Frosinone, penultimo della classe, e può provare a sfatare questa sorta di tabù. "Il Grifone usa il tridente a Frosinone per spezzare la serie nera fuori casa", scrive in apertura delle pagine sportive Il Secolo XIX.