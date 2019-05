Il Secolo XIX: "Genoa al fotofinish, è quasi un'abitudine"

© foto di stefano tedeschi

Il Genoa di Enrico Preziosi si giocherà domenica sera al Franchi di Firenze un vero e proprio spareggio per la Serie A. L'edizione odierna de Il Secolo XIX, titola nella sua sezione sportiva: "Genoa al fotofinish è quasi un'abitudine. Sono sei le imprese all'ultima giornata". Sono 11 le volte che i rossoblu si sono giocati la permanenza in massima serie e il bilancio recita: sei permanenze in Serie A e cinque retrocessioni. Celebri il pareggio con il Napoli e quello con il Milan con rete di Fortunato.

Sampdoria, Vialli non ha rilanciato - Spazio anche all'altra sponda di Genova, con titolo dedicato alla situazione societaria: "Vialli non ha rilanciato. Ora Aquilor più rigido. La palla è di Ferrero". Gli inglesi di Aquilor non avrebbero gradito la missione USA del numero uno blucerchiato per incontrare il magnate Dinan. Il closing con gli inglesi potrebbe arrivare a Luglio, mentre con Dinan anche prima, ma offre meno.