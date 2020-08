Il Secolo XIX: "Genoa all'ultimo respiro, sognando l'ottavo sorriso"

"Genoa all'ultimo respiro, sognando l'ottavo sorriso". Titola così all'interno della propria sezione sportiva Il Secolo XIX, che sottolinea come il Grifone non sia nuovo a situazioni di questo tipo: in bilico nei novanta minuti finali già dodici volte in A, in sette i rossoblù sono riusciti nell'impresa. "Come Nicola col Crotone", scrive il quotidiano, che ricorda il miracolo sportivo che riuscì all'attuale tecnico rossoblù quando era alla guida dei calabresi.