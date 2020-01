© foto di stefano tedeschi

Il Secolo XIX oggi in edicola titola: "Genoa, ancora la Fiorentina nel destino". Il duello con i viola parte dal 2009, quando si lottava per la Champions, fino alla scorsa stagione, quando all'ultima giornata ci si è giocati la salvezza, ottenuta da entrambe. All'andata di quest'anno una vittoria illusoria per il Grifone, ma ora come non mai servono punti ai rossoblu, e proprio contro i viola il Genoa tenterà di lasciare l'ultima posizione di classifica.