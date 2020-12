Il Secolo XIX: "Genoa, Ballardini incontra Schone ma il reintegro resta lontano"

Il Secolo XIX nell'edizione odierna dedica uno spazio ai rossoblù con il titolo seguente: "Genoa, Ballardini incontra Schone ma il reintegro resta lontano". C'è stato un primo vero faccia a faccia tra il centrocampista e il tecnico con quest'ultimo che gli ha fatto presente la volontà di rivederlo in gruppo. L'ex Ajax è rimasto piacevolmente colpito, ma la frattura con il club resta difficile da sanare ed al momento le quotazioni di una sua conferma non sono alte, malgrado grosse offerte non ne siano arrivate: in B c'è l'ipotesi Monza mentre in A piace al Cagliari e al Torino.