© foto di stefano tedeschi

Sull'edizione odierna de Il Secolo XIX troviamo il titolo: "Ballardini va in pole". Con il destino di Thiago Motta chiaramente segnato, il primo nome della lista sembrava essere quello di Diego Lopez, ma il tecnico uruguagio al momento pare essere stato scalzato dall'ennesimo ritorno di Ballardini sulla panchina del Genoa. Giornate di riflessione in casa rossoblu, con la squadra ora ultima in classifica.