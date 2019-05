La prima pagina de Il Secolo XIX è dedicata al pareggio in extremis ottenuto dal Genoa a Marassi contro il Cagliari. I rossoblu di Prandelli, andati in svantaggio con un gol di Pavoletti, hanno recuperato nel finale con un rigore di Criscito. Questo il titolo: "Genoa condannato a soffrire: pari 1-1 in rimonta con il Cagliari in attesa di Empoli-Torino".

Blucerchiati a Verona - "Sampdoria, in palio la dignità. 'Si misura il dna dei giocatori'". Questo invece il titolo nelle pagine interne dedicato alla Sampdoria che sarà in campo all'ora di pranzo contro il già retrocesso Chievo.

Sulla Juventus - A pagina 43 invece si parla dei bianconeri e della mancata conferma di Massimiliano Allegri per la prossima stagione. "Allegri: 'Decisione del club'. Per il futuro c'è anche Zidane".