"Il Genoa combatte in 10. Lo condanna solo un rigore di Ronaldo": questo il titolo scelto da Il Secolo XIX in riferimento alla sfida di ieri tra la Juventus e il Genoa. A Thiago Motta non riesce la seconda impresa in pochi giorni. Bianconeri avanti con Bonucci, poi Kouamé pareggia. La Juve fatica e vince nel finale grazie a un rigore procurato e trasformato da Cristiano Ronaldo. Rossoblù in 10 nel secondo tempo per un doppio giallo, contestato, a Cassata.