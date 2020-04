Il Secolo XIX: "Genoa, dalle fasce di Criscito alle pizze dei tifosi per i medici"

vedi letture

Il Secolo XIX titola oggi nella sua sezione sportiva: "Genoa, dalle fasce di Criscito alle pizze dei tifosi per i medici". Tre fasce all'asta, per raccogliere fondi da destinare all'acquisto di mascherine e dispositivi di protezione per medici e infermieri. Mimmo Criscito manda in campo tre simboli del suo essere capitano, tre fasce della scorsa stagione. Mai indossate, perché il regolamento della Lega ha vietato l'utilizzo di fasce diverse da squadra a squadra, imponendo invece il modello unico. E anche i gruppi della Nord si sono mobilitati, raccogliendo circa 12mila euro per il San Martino e donando 2mila mascherine e 8mila calzari alle case di riposo.