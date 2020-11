Il Secolo XIX: "Genoa, derby di Coppa e Parma decisivi per Maran. Preziosi è preoccupato"

Il Secolo XIX fa il punto in casa Genoa: "Derby di Coppa e Parma decisivi per Maran. Preziosi è preoccupato". Terza sconfitta consecutiva, quinta in campionato, per i rossoblù, che si svegliano tardi e subiscono anche la delusione cocente della rete di Scamacca in pieno recupero, annullata dal VAR. Reazione incoraggiante ma è evidente che non basta, serve un salto di qualità che finora per diversi motivi non c'è stato. Il presidente Enrico Preziosi è preoccupato per questa prima parte di campionato, c'è il timore di ritrovarsi come nelle ultime stagioni a Natale in fondo alla classifica. Serve una scossa e le prossime due gare, il derby di Coppa Italia e il Parma lunedì prossimo potranno dire molto sull'immediato futuro del Grifone: rilancio oppure rischio di nuovi ribaltoni, come avvenuto negli scorsi campionati.