Il Secolo XIX, Genoa: "Domani una sfida da bomber in bilico"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 50, uno spazio al Genoa con il titolo seguente: "Delusi, spuntati e acciaccati. Domani una sfida da bomber in bilico". Granata con Belotti (7 reti) a rischio e Zaza finora sottotono. Genovesi con il dubbio Pinamonti-Favilli, due reti in due, ma entrambe segnate dal promettente classe '99 di scuola Inter.