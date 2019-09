Il Secolo XIX: "Genoa e Bologna non si fanno male"

© foto di stefano tedeschi

Pareggio interno per il Genoa, che ieri sera non è andato oltre lo 0 a 0 contro il Bologna. Così l'edizione odierna de Il Secolo XIX titola: "Genoa e Bologna non si fanno male". Le due formazioni hanno terminato in pareggio anche il conto dei pali: traversa di Schone su punizione e traversa di Sansone su rigore. Il Grifone cala nella ripresa e soffre tanto, ma porta a casa un punto prezioso che muove la classifica.