Il Secolo XIX: "Genoa e Nazionale a braccetto alla ricerca del bomber perduto"

vedi letture

"Genoa e Nazionale a braccetto alla ricerca del bomber perduto" è il titolo con il quale si apre la sezione sportiva de Il Secolo XIX in edicola questa mattina. Il quotidiano traccia un parallelismo tra Italia e Genoa per quanto concerne i rispettivi attacchi: "Azzurri rinati con il ct Mancini - si legge - ma Immobile e Belotti non convincono. Dopo i tanti testo ora il Grifone spera in Scamacca". L'ex PSV, titolare in Under 21, potrebbe presto rientrare tra i convocati di Mancini, che ha tutto l'interesse a seguirlo da vicino, per poi magari lanciarlo in vista dell'Europeo.