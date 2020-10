Il Secolo XIX: "Genoa, è piena emergenza: in campo pure i Primavera"

"Genoa, è piena emergenza: in campo pure i Primavera". Questo il titolo a pagina 42 che Il Secolo XIX dedica alla situazione in casa rossoblù: "Passano i giorni, l'emergenza non si attenua. E il Genoa inizia a fare i conti con la prospettiva di dover fare a meno di 17 giocatori ancora per diverse settimane. Nel weekend sono previsti nuovi tamponi ma occorreranno almeno due cicli negativi e poi la visita di idoneità per consentire a Perin e compagni di tornarsi ad allenare".