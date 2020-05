Il Secolo XIX: "Genoa e Samp già al lavoro. Il caldo condizionerà il torneo"

"Genoa e Samp già al lavoro. Il caldo condizionerà il torneo", così titola Il Secolo XIX oggi in edicola. Terzo giorno di lavoro ieri al Signorini, per il Genoa, nel centro sportivo riaperto ai giocatori lunedì dopo 70 giorni dall'ultimo allenamento a Pegli. Il regime adottato è stato quello dei giorni scorsi: ingressi contingentati al Pio XII e lavoro individuale, concentrato sulla parte atletica. E pure oggi, nonostante la validazione da parte del Comitato tecnico scientifico del protocollo Figc per gli allenamenti collettivi, si continuerà così. La Samp a Bogliasco ha ormai collaudato il suo sistema di allenamenti. Anche ieri pomeriggio sotto gli occhi di Ranieri ha continuato a farli divisa in tre gruppi, alternando parte atletica ed esercitazione con il pallone. Stamattina si torna a sudare ma difficilmente si vedranno già "contatti" e partitelle perché la filosofia di questo lento ritorno all'attività è la stessa di inizio preparazione estiva.