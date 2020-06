Il Secolo XIX: "Genoa e Samp raddoppiano. Le riserve come i titolari"

vedi letture

L'edizione odierna de Il Secolo XIX titola sulle due squadre genovesi: "Genoa e Samp raddoppiano. Le riserve come i titolari". Il gioco delle coppie, per battere caldo, stanchezza e un tour de force da 12 o, nel caso della Samp, 13 partite in un mese e mezzo. Nicola e Ranieri danno uno sguardo alle loro rose di giocatori, andando in campo ogni tre giorni c'è bisogno di tutti e allora ecco che la distinzione tra titolari e riserve si annacqua sempre di più, mai come in questo inedito finale di campionato ognuno dovrà dare il proprio contributo. E lo spazio in campo, anche per chi finora ne ha avuto poco, è destinato a crescere notevolmente.