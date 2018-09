Il Secolo XIX: "Genoa, è sempre super Piatek. E il Chievo va ko"

© foto di Mocciaro

"Genoa, è sempre super Piatek. E il Chievo va ko" titola Il Secolo XIX oggi in edicola. "Sesta rete del polacco, a quota 10 con la Coppa: nessuno come lui in rossoblù. Pandev chiude il match con un colpo da biliardo. Terza vittoria su tre a Marassi".